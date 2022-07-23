{بوبجي} تربح من العراق 70 مليون دولار !

أنهت لعبة pupg الشهيرة سنة ٢٠٢١ بعائدات بلغت اكثر من ١.٢ مليار دولار امريكي وحققت في الربع الأول من السنة الحالية ٤٠٠ مليون دولار وهو الربح الأعلى منذ تأسيسها.

ويقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي في بيان :”يمثل العراق بحدود ٥ ٪ من مجمل عائدات الشركة وبالتالي فان ايرادات الشركة الكورية المالكة للعبة وهي شركة Krafton قد بلغت من العراق في ٢٠٢١ بقيمة ٥٠ مليون دولار”.

وأضاف “أما إيرادات الشركة من العراق في الربع الاول لهذه السنة فبلغت ٢٠ مليون دولار ومن المتوقع ان تتجاوز ايرادات الشركة من العراق حاجز الـ ٦٠ مليون دولار في نهاية السنة”.

وبين العبيدي “تدفع الشركة ضرائب للحكومة الكورية تبلغ نسبتها ١٢٪ بعبارة اخرى فأن العراقيين دفعوا ضرائب للحكومة الكورية بقيمة ٦ ملايين دولار في ٢٠٢١ وسيدفعون بحدود ٧ ملايين دولار في ٢٠٢٢”.

ولفت الى ان “هذه الاموال تخرج من العراق وتذهب الى الشركة الكورية وتذهب الى ضريبة الحكومة الكورية ولا توجد اي جهة عراقية تفاتح الجانب الكوري او الشركة الكورية بالقيام على الاقل بدفعهم للاستثمار وافتتاح مراكز بحث وتطوير للشباب العراقيين في مختلف المحافظات لتطوير طاقاتهم في مجال تقنية المعلومات او انشاء مراكز تدريبية لتدريب وتأهيل الشباب تقنيا ومعلوماتيا وتطوير امكانياتهم”.