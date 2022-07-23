يوليو 23, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العراق يسجل 31 إصابة جديدة بالكوليرا

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فى :أخبار عــامة
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العراق يسجل 31 إصابة جديدة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بالكوليرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن “المؤسسات الصحية سجلت 31 إصابة جديدة مؤكدة بالكوليرا”، لافتاً الى أنه “تم تسجيل في بغداد 18 إصابة وفي محافظة ذي قار 13 إصابة”.

وأوضح أن “مجموعة الإصابات بالكوليرا أصبحت 406 حالات مؤكدة منها ثلاث حالات وفاة ،اثنان في كركوك وحالة واحدة في بغداد”.

وأشار البدر الى أنه “في ما يتعلق بالحمى النزفية تم تسجيل حالات إصابة ووفاة جديدة في ذي قار”، مبيناً أن “عدد الاصابات بالحمى النزفية في عموم البلاد منذ دخول المرض إلى البلاد أصبح (267) حالة مؤكدة منها (48) حالة وفاة”.

وأكد أن “أكثر من نصف الحالات المسجلة تماثلت للشفاء”، مشدداً على “ضرورة التركيز على الأعراض لأن مرض الحمى النزفية خطير ويجب أن تكون هناك وقاية من هذا المرض خاصة عند مربي المواشي”.

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