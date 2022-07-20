مقر البارزاني يدين بشدة قصف منتجع برخ: لا بد من وضع حد لمنع تكرار هذه الحوادث

أدان مقر البارزاني اليوم الأربعاء القصف التركي على منتجع سياحي في مدينة زاخو بإقليم كوردستان، داعياً إلى وضع حد لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأعرب مقر البارزاني عن أسفه لاستشهاد عدد من المدنيين الأبرياء وإصابة عدد آخر بجروح إثر قصف نفذته القوات التركية على منطقة برخ السياحية في حدود زاخو.

وأدان مقر البارزاني بشدة هذه الجريمة، وأعرب عن التعازي والمواساة لعوائل وذوي شهداء الحادث المأساوي، وتمنى الشفاء للمصابين.

وأشار إلى أن استشهاد وإصابة المدنيين الأبرياء “من قبل أي قوة أو جهة تحت أي ذريعة هو أمر غير مقبول”، مضيفاً “لا بد من وضع حد لمنع تكرار هذه الحوادث، حتى لا يقع مواطنونا ضحية للصراع والمعارك بين القوى والأطراف الأخرى”.

وتابع “ستعمل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع بعضهما بعضاً، على إيجاد حل جدي وجذري لأسباب هذه الحوادث والجرائم والكوارث”.