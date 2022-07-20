نيجيرفان بارزاني: على الحكومة العراقية منع تهديد أمن الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أنه على الحكومة الاتحادية العراقية منع تهديد أمن الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية، مشدداً على ضرورة “إيقاف الجيش التركي ومسلحي (بي كا كا) معاركهم وصداماتهم”.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان، اليوم الأربعاء (20 تموز 2022)، إن “تكرار عمليات القصف واستمرار المعارك والصدامات بين الجيش التركي ومسلحي (بي كي كي) في المناطق الحدودية مرفوضان تماماً وغير مقبولين ويزعزعان أمن واستقرار إقليم كوردستان والحدود الدولية للعراق”.

وفيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

ندين بشدة جريمة القصف التي طالت اليوم قضاء زاخو والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من المدنيين والسياح من مختلف مناطق العراق، وجرح عدد آخر منهم.

إن تكرار عمليات القصف واستمرار المعارك والصدامات بين الجيش التركي ومسلحي (بي كي كي) في المناطق الحدودية مرفوضان تماماً وغير مقبولين ويزعزعان أمن واستقرار إقليم كوردستان والحدود الدولية للعراق، وقد أديا إلى إخلاء المئات من قرى وأرياف المنطقة.

نتقدم بتعازينا العميقة لعوائل وذوي الضحايا ونشاركهم آلامهم وأحزانهم، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى. وتقدم مستشفيات إقليم كوردستان والأجهزة والجهات المعنية فيه كل المساعدة والخدمات اللازمة للجرحى والمصابين.

على الجيش التركي ومسلحي (بي كي كي) إيقاف معاركهم وصداماتهم وأن لا يتسببوا في المزيد من القتل والدمار في المناطق الحدودية ويكفوا شرور الحرب والعدوان عن أهالي إقليم كوردستان. وعلى الحكومة الاتحادية العراقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم ومنع تهديد أمن الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية.