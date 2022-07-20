حكومة إقليم كوردستان: على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بذل جهود أكبر لمنع تكرار هذه الانتهاكات

أكدت حكومة إقليم كوردستان، على ضرورة بذل الحكومة الاتحادية جهوداً أكبر لمنع تكرار الانتهاكات على إقليم كوردستان، مشيراًةً إلى أن “المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكّل مصدر تهديد وخطراً دائماً على حياة المواطنين”.

وفي بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (20 تموز 2022)، جدد فيه دعوته إلى إبعاد إقليم كوردستان والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء.

وفيما يلي نص بيان حكومة إقليم كوردستان:

ندين بأشد العبارات، قصف مصيف برخ ضمن حدود ناحية دركار التابعة للإدارة المستقلة في زاخو من قبل القوات التركية، وببالغ الأسف أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السيّاح. وإذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا لأسر الشهداء، فإننا نتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

لقد تعرض إقليم كوردستان، في الفترة الأخيرة، إلى استهداف متكرر من داخل العراق وخارجه، مما تسبب بخسائر بشرية بين المدنيين وإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم. ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي أن يبذلوا جهودهم بطريقة أكثر فاعلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

إن المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكّل مصدر تهديد وخطراً دائماً على حياة المواطنين، لذا نجدد دعوتنا إلى إبعاد إقليم كوردستان والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء.