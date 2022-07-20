ألمانيا عن القصف التركي على زاخو: لا يمكن تبرير الهجمات ضد المدنيين .. يجب محاسبة المسؤولين عنها

في معرض تعليقها على الهجوم التركي على مصيف في إدارة زاخو المستقلة، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، أكدت القنصلية الألمانية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن تبرير الهجمات على المدنيين.

وقالت القنصلية الألمانية عبر تويتر: «نشعر بصدمة وحزن عميقين لسقوط العديد من الضحايا المدنيين في برخ .. قلوبنا مع الجرحى وأقارب القتلى».

مضيفة «لا يمكن تبرير الهجمات على المدنيين، ويجب التحقيق في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه».