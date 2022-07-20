يوليو 21, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ألمانيا عن القصف التركي على زاخو: لا يمكن تبرير الهجمات ضد المدنيين .. يجب محاسبة المسؤولين عنها

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فى :أخبار عــامة
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ألمانيا عن القصف التركي على زاخو: لا يمكن تبرير الهجمات ضد المدنيين .. يجب محاسبة المسؤولين عنها

في معرض تعليقها على الهجوم التركي على مصيف في إدارة زاخو المستقلة، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، أكدت القنصلية الألمانية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن تبرير الهجمات على المدنيين.

وقالت القنصلية الألمانية عبر تويتر: «نشعر بصدمة وحزن عميقين لسقوط العديد من الضحايا المدنيين في برخ .. قلوبنا مع الجرحى وأقارب القتلى».

مضيفة «لا يمكن تبرير الهجمات على المدنيين، ويجب التحقيق في الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه».

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