الكاظمي: العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على الاعتداءات التركية

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين، مؤكداً أن العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على هذه الاعتداءات.

وكان قصف مدفعي عنيف استهدف مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكوردستان العراق، أدى الى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطن آخر، جميعهم من السياح المدنيين الذين تم إخلائهم إلى قضاء زاخو، بحسب خلية الإعلام الأمني.

رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء (20 تموز 2022) إن القوات التركية ارتكبت مجدداً “انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم، باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق اليوم الأربعاء بقصف مدفعي، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال”.

وبيّن أن “هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بايقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين”.

الكاظمي أضاف، أن العراق “إذ يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار ويرفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه، فانه يرفض في المقابل استخدام المسوّغات الأمنية، لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق، بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك”.

رئيس الوزراء العراقي شدد على أن “العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات، وسيقوم بكل الاجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي، كل تبعات التصعيد المستمر”.

في وقت سابق، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في تغريدة على تويتر، أن “القصف التركي الذي طال دهوك وأسفر عن استشهاد واصابة عدد من أبنائنا، مُدان ومُستنكر ويُمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي”، مشدداً على أن تكرار القصف “غير مقبول بالمرة”، مذكّراً بالدعوات السابقة “لوقف هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار”.