الأمم المتحدة تدعو إلى اجراء تحقيق شامل بالقصف التركي في دهوك

أدانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، يوم الاربعاء، القصف التركي لمصيف “برخ” في دهوك والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وعشرات المصابين، داعية إلى إجراء تحقيق شامل والتأكيد على احترام سيادة العراق.

وقالت البعثة في بيان “ندين بشدة القصف المدفعي القاتل اليوم في زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كوردستان والذي أسفر عن مقتل 8 مدنيين وجرح 23 آخرين، ووتعرب البعثة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

واضافت “يعاني المدنيون مرة أخرى من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة، وبموجب القانون الدولي، يجب ألا توجه الهجمات إلى السكان المدنيين. لذلك ندعو إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم، ونؤكد على ضرورة احترام سيادة جمهورية العراق وسلامتها الإقليمية في جميع الأوقات”.

من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس – بلاسخارت، في آخر إحاطة لها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة “ما الذي ننظر إليه؟ القصف والصواريخ كأمر طبيعي جديد للعراق؟ هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح، وهي طريقة تزيد من إضعاف دولة العراق”.

وتحث بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق جميع الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون تأخير.

وتعرض مصيف “برخ” في زاخو لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي، أسفر عن سقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، كانوا يتواجدون للسياحة في المصيف.