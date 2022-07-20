الرئيس مسعود بارزاني يجتمع مع بافل طالباني

اجتمع الرئيس مسعود بارزاني مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، للتباحث حول مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار مرشح الكورد لرئاسة الجمهورية.

واستقبل الرئيس بارزاني، اليوم الاربعاء (20 تموز 2022)، طالباني في مقره الرسمي بمصيف صلاح الدين في أربيل.

وافاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية ان الرئيس بارزاني يتباحث مع بافل طالباني بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مضيفا انهما سيناقشان موضوع رئاسة الجمهورية ومشاركة الكورد في الحكومة المقبلة أيضاً.

وقال المراسل انه من المنتظر ان يكون هذا للقاء حاسماً لتحديد مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

ان الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة الكورد، فرّق البيت الكوردي من جهة، واعاق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من جهة أخرى، واشار المراسل الى ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يرغب بإعادة سيناريو عام 2018 ويريد الذهاب الى بغداد بمرشح مشترك واحد”.

ويريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ترشيح وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد لكرسي رئاسة العراق، فيما يصرّ الاتحاد الوطني الكوردستاني على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية جديدة، وفي حال عدم توصل الحزبين الكورديين الى اتفاق بشأن مرشح للمنصب، فإن اختيار الكتل الكوردية داخل البرلمان العراقي احد المرشحين بالتصويت يجسد إحدى الآليات الشرعية للخروج من المعضلة السياسية.

وذكر مراسل رووداو ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يتلافى اتباع هذه الآلية، بسبب تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني عليه من حيث عدد المقاعد النيابية، والذي يحوز 31 مقعدا تحت قبة البرلمان العراقي.

ويأتي اجتماع الرئيس بارزاني مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، عقب الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع بافل طالباني في السليمانية، الاثنين الماضي، حيث تقرر هناك عقد اجتماع بين الرئيس بارزاني وبافل طالباني للوصول الى اتفاق نهائي حول مرشح لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن أكثر من تسعة أشهر مرت على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية دون أن تتشكل الحكومة الجديدة، وهي أطول فترة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد عام 2003، وتوجه أغلب الانتقادات حول تأخر تشكيلها للشيعة والكورد، فالشيعة لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، والكورد لديهم مرشحان لمنصب رئيس الجمهورية.