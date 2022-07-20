السفيرة الامريكية في بغداد: الشعب العراقي لايريد سيطرة الميليشيات وتشكيل الحكومة المقبلة شأن داخلي

من الصعب جداً لأي بلد ان يتطور إذا كان خاضعاً لأجندات خارجية

وصفت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى بغداد ، آلينا رومانوسكي ، اليوم الأربعاء ، العراق بأنه من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبلادها، وفيما اعتبرت ملف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة “شأن داخلي” شددت على ان الشعب العراقي لايريد سيطرة الميليشيات المسلحة.

الدبلوماسية الامريكية ، قالت في تصريحات صحفية، أن “الحكومة المقبلة يجب ان تكون معالجة لمشاكل العراق”، مردفة “أمريكا ستبقى في الشرق الاوسط، وملتزمة بصداقتها مع العراق” ، كما اشارت الى إن “العراق أهم الشركاء الاستراتيجيين بالنسبة لنا ، وهو حجر الزاوية لمنطقة الشرق الأوسط”.

ومعلقة على قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بإنسحاب كتلته النيابية ، من البرلمان قالت رومانوسكي “لن أعطي للصدر أي نصيحة ، فهو الأعلم بما هو الأفضل للبلد”.

وشددت السفيرة الأمريكية في بغداد على أن ” الشعب العراقي لايريد سيطرة الميليشيات ، وهذا ما يقوض الوضع في العراق، ولمسنا هذا الشيء في الشارع بأن الشعب العراقي يرفض المظاهر المسلحة”، منوهة الى ان “تشكيل الحكومة شأن ومسار وتحد عراقي داخلي “.

مشيرة ، بالقول “شهدنا في اكتوبر الماضي انتخابات ناجحة”، لافتة إلى أن “أي حكومة سيتم تشكليها من خلال الحراك السياسي الحالي نأمل بأن تخدم الشعب العراقي”.

ورأت أن “من الصعب جداً لأي بلد أن يمضي قدماً ويتطور إذا كان خاضعاً لأجندات خارجية”، منوهة بأن “الديمقراطية قد تكون في شكل فوضوي ببعض الأحيان ، لكن الشعب العراقي هو من يختار حكومته للمضي قدماً”.

ولفتت الى أن “مساهمة العراق في قمة جدة كانت في غاية الاهمية”، وأن بلادها “ستدعم القطاع الخاص في العراق، ومبدعيه”.

مردفة ، بالقول “دعمنا العراق اقتصاديا ودبلوماسيا بموضوع الربط الكهربائي ، ونأمل ان تسعى الحكومة الجديدة لتوسيع الشراكة والعلاقة مع المجتمع الدولي، وعليها أن تحمي سيادة العراق”.

وتابعت “نعمل على زيادة قدرات الحكومة العراقية للقضاء كليا على داعش”.

وأضافت ، بالقول ان ” هناك مشتركات في العلاقات الثنائية، ونعمل على استقرار العراق وازدهاره وسيادته”، موضّحة ان “هناك طرقاً لتحقيق الاستراتيجية المشتركة؛ منها تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم وإسناد السيادة العراقية”.

كما شددت الدبلوماسية الأمريكية في العراق ، على أن سفارة بلادها “ستستمر قدما بالتنسيق مع الحكومة العراقية لتحقيق مصالح الشعب العراقي ليكون الشعب مستقراً وأكثر توازناً”.

وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة باقية في منطقة الشرق الأوسط لبسط الأمن والاستقرار ودعم جهود السلام في المنطقة اقتصاديا وسياسياً وأمنياً”.