في أحدث تصنيف عالمي .. الجواز العراقي أسوأ من السوري واليمني

حل جواز السفر العراقي كالعادة كأسوأ جواز سفر عربي للعام 2022 بالنسبة لعدد الوجهات التي يتيح السفر إليها، يليه جواز السفر السوري ثم اليمني ومن بعده الصومالي ثم الفلسطيني.

جاء ذلك الترتيب وفق قائمة أصدرتها شركة الاستشارات العالمية ”هينلي وشركائها“ Henley & Partner.

وجاء جواز السفر الإماراتي كأقوى جواز سفر عربي، وحل في المركز 15 عالمياً، بفارق كبير عن الجواز القطري الثاني عربيا بحصوله على المركز 57 عالمياً، ثم الكويتي في المركز 59 عالمياً، ثم البحريني في المركز 66 عالمياً، يليه الجوازين السعودي والعماني في المركز 68 عالمياً.

وبعد ذلك شملت القائمة كلا من جواز السفر التونسي، يليه كل من المغربي ثم الجزائري ثم المصري ثم الأردني، ومن بعده اللبناني والسوداني والليبي.

ووفقا لتقرير الشركة فإن أفغانستان جاءت في أسفل المؤشر مرة أخرى، بواقع 27 وجهة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وحققت اليابان المركز الأول في تلك القائمة كأفضل جواز سفر عالمياً للعام 2022، متقدمة على سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وتقدم اليابان لمواطنيها إمكانية الوصول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الطلب إلى 193 وجهة في جميع أنحاء العالم، مقارنةً مع 192 وجهة لكل من سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وجاءت كل من ألمانيا وإسبانيا في المركز الثالث بعدد وجهات بلغ 190 تليهما فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ بعدد 189 وجهة ثم كل من النمسا والدنمارك وهولندا والسويد في المركز الخامس بعدد وجهات بلغ 188.

بينما احتلت فرنسا وأيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة المركز السادس وجاءت نيوزيلندا والولايات المتحدة وبلجيكا والنرويج وسويسرا في المرتبة السابعة.

واحتلت المركز الثامن كل من أستراليا وكندا وجمهورية التشيك واليونان ومالطا فيما جاءت هنغاريا في الركز التاسع واحتلت كل من لتواينا وبولندة وسلوفاكيا المركز العاشر.