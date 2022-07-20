يوليو 20, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العراق: 32031 حالة زواج مقابل 6330 حالة طلاق في حزيران

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فى :أخبار عــامة
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العراق: 32031 حالة زواج مقابل 6330 حالة طلاق في حزيران

نشر مجلس القضاء الأعلى العراقي احصائية بحالات الزواج والطلاق في العراق خلال يونيو/ حزيران الماضي .

وأظهرت الإحصائية ، ان “مجموع عدد حالات الزواج بلغت 32031 ، فيما بلغ عدد حالات الطلاق: 6330 .

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