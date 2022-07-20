بينهم نساء وأطفال .. 30 شخصا بين ضحية وجريح حصيلة القصف التركي لمصيف بزاخو

افاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بأن 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة “زاخو” المستقلة في إقليم كوردستان.

وقال مشير محمد بشير قائممقام زاخو، إن 8 من السياح سقطوا ضحايا بينما أُصيب 23 آخرون بجروح كحصيلة قابلة للزيادة للقصف التركي الذي استهدف مصيف “برخ” في ناحية “دركار”.

وأضاف أن بعض الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات دهوك، مبينا أن جميع السياح من وسط وجنوب العراق.

وتابع المسؤول المحلي بالقول إن موقع القصف تعرض لأربع قذائف مدفعية.