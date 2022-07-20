يوليو 20, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بينهم نساء وأطفال .. 30 شخصا بين ضحية وجريح حصيلة القصف التركي لمصيف بزاخو

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

بينهم نساء وأطفال .. 30 شخصا بين ضحية وجريح حصيلة القصف التركي لمصيف بزاخو

افاد مسؤول محلي، يوم الأربعاء، بأن 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة “زاخو” المستقلة في إقليم كوردستان.

وقال مشير محمد بشير قائممقام زاخو، إن 8 من السياح سقطوا ضحايا بينما أُصيب 23 آخرون بجروح كحصيلة قابلة للزيادة للقصف التركي الذي استهدف مصيف “برخ” في ناحية “دركار”.

وأضاف أن بعض الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات دهوك، مبينا أن جميع السياح من وسط وجنوب العراق.

وتابع المسؤول المحلي بالقول إن موقع القصف تعرض لأربع قذائف مدفعية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi