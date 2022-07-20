مستعينة بكوردستان.. بغداد تعود تدريجياً لفرض حظر الاستيراد على المنتجات والمحاصيل الزراعية

صرحت وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية وافقت على تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية لمزارعي الإقليم في باقي مناطق ومدن العراق اعتباراً من اليوم، كاشفة أنه ستتم إعادة العمل بحظر الخضر والفواكه المستوردة بشكل تدريجي في العراق من خلال سد حاجة السوق بالفائض من هذه المنتجات عبر الإقليم.

وقالت طالباني للصحفيين اليوم في دهوك، إن العراق سيعيد فرض الحظر على المنتجات والمحاصيل الزراعية المستوردة بشكل تدريجي في المنافذ والمعابر الحدودية، مؤكدة أن وزارتها ووزارة الزراعة الاتحادية يعملان على توحيد الروزنامة الزراعية.

وأضافت أنه من خلال التواصل مع وزير الزراعة الاتحادي فإنه من المقرر واعتبارا من اليوم أن يتم تسويق الخضر والفواكه من الفائض الحاصل في إقليم كوردستان إلى باقي مناطق ومدن العراق، ليقوم وعلى اثرها مجلس الوزراء سيقوم بتقييم الأوضاع ويعيد فرض الحظر على استيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وإغلاق حدود العراق أمامها.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت يوم الأربعاء (6 نيسان 2022)، عن فتح باب الاستيراد عن المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.

ويستورد العراق الكثير من المواد الغذائية والزراعية والحيوانية من الخارج لسد الحاجة المحلية، في حين تحظر البعض منها متى ما تم تحقيق الاكتفاء منها.