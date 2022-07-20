العامري يوجه دعوة الى السيد الصدر بشأن التسريبات

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى غض الطرف عن التسريبات المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال العامري في كلمة له خلال حفل انطلاق فعاليات مهرجان الغدير بنسخته الـ 13 اليوم الأربعاء إن “التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي غير صحيحة”، داعياً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى “الترفع” عن هذه التسجيلات.

واضاف أن “هذه التسجيلات يُراد منها الفرقة وزعزعة الاستقرار، وتمثل الاعلام المنحط، اصبحنا متعطشين لعودة المصداقية المفقودة في الاعلام والادب والفن بكل أشكاله”.

وتابع: “نتمنى من أخينا العزيز سماحة السيد مقتدى الصدر الذي هو الابن البار للمرجع الكبير السيد محمد محمد صادق الصدر ان يترفع عن التسجيلات المسربة وهو أهل لذلك”.

وأشار رئيس تحالف الفتح الى أن “الإسراع باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء يمثلان مطالب ملحة لاعادة الاستقرار واعادة هيبة الدولة”.

وأكد العامري: “جادون في حسم ملف رئاسة الوزراء لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية والاسراع بتشكيل الحكومة”.

يشار الى ان سلسلة من التسريبات لتسجيلات صوتية منسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وصلت الى خمس حلقات، تضمن اتهامات مزعومة ضد التيار الصدري وزعيمه السيد مقتدى الصدر، اضافة الى الحشد الشعبي، وابدى عدم ثقته بالجيش والشرطة، اضافة الى تهديده بتسليح من 10 الى 15 مجموعة بالسلاح، لاقتحام النجف.

وفتح القضاء تحقيقاً بهذه التسريبات.

فيما طالب السيد الصدر المالكي، “باعتزال” العملية السياسية وتسليم نفسه، وذلك في أعقاب التسجيلات المنسوبة للأخير.