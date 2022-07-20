الجيش العراقي ينفذ عملية مشتركة مع البيشمركة في مخمور

نفذ الجيش العراقي بالتعاون مع قوات البيشمركة عملية أمنية مشتركة ضد فلول تنظيم داعش في قضاء مخمور التابع لنينوى.



وانطلقت العملية الامنية، صباح اليوم الاربعاء (20 تموز 2022)، وهي تستهدف مسلحي داعش في منطقة جبل قره جوغ.

وقال مسؤول المحور السادس في قوات البيشمركة، سيروان بارزاني، لشبكة رووداو الإعلامية انه “بهدف ملاحقة ومطاردة مسلحي داعش جنوب جبل قره جوغ، بدأ عناصر المحور السادس بقوات البيشمركة، الزيرفاني، قوات مكافحة الارهاب الاتحادية والجيش العراقي، عملية أمنية في تمام الساعة 4:00 من صباح اليوم”.

وأوضح ان “العملية تمكنت من تدمية أوكار وكهوف على طول 15 كيلومتراً، يستخدمها عناصر التنظيم لتنفيذ اعمالهم الإرهابية”.

ويشنّ عناصر داعش، من حين الى آخر، هجمات مسلحة على القوات الامنية في مناطق مختلفة من العراق، وخصوصاً بالمناطق المتنازع عليها التي تشهد فراغا امنيا بين قوات البيشمركة والقوات الامنية الاتحادية العراقية.

واتفقت القوات الامنية الاتحادية مع قوات البيشمركة على تشكيل (اللواء 20) لواء مشترك، ستكون مهمته ملء الفراغ الأمني وحماية المناطق الواقعة بين البيشمركة والجيش العراقي.

في (14 تموز 2022)، صرح رئيس اركان قوات البيشمركة، عيسى عزير، بأن “هناك خطط أخرى لملء الفراغات الأمنية لحين تشكيل اللواء 20 المشترك، هناك خطط جاهزة ربما ل ايكون الوقت مناسبا لاتحدث عنها الآن. نحن ننشغل بالتحضيرات، وبعون الله سنقوم قريباً بالتنسيق مع وزارة الدفاع والجيش العراقي بملء هذه الفراغات”.