الرئيس بارزاني والسفير الفرنسي لدى العراق يبحثان المخاوف بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في غربي كوردستان

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الثلاثاء ، مع السفير الفرنسي لدى العراق، إيريك شوفاليه ، الاوضاع في العراق وتطورات العملية السياسية.

جرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل الفرنسي في أربيل اوليفيه ديكوتيني ، بحث الأوضاع السياسية في العراق، وآخر تطورات العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة.

كما شهد الاجتماع ، بحث الأوضاع في شنگال (سنجار)، والظروف المعيشية للنازحين وضرورة تطبيق اتفاق شنگال.

وفي جزء آخر من الاجتماع، تم تسليط الضوء على مستقبل الكورد في سوريا والمخاوف والقلق بشأن احتمالات العملية العسكرية التركية في غربي كوردستان(كوردستان سوريا).

وبالإضافة للاشارة الى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس بارزاني والرئيس ماكرون، جرى خلال اللقاء االتأكيد على استمرار العلاقات والتعاون والتنسيق بين الحكومة الفرنسية وحكومة إقليم كوردستان.