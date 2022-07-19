مسرور بارزاني: بقاء المشاكل بين أربيل وبغداد لا يصب في مصلحة الاستقرار

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن بقاء المشاكل معلقة ودون حل، وتأزيم الوضع، لا يصب في مصلحة الأمن والاستقرار ومصلحة عموم المواطنين العراقيين، مؤكداً ضرورة حل المشاكل بين إقليم كوردستان والعراق على أساس الدستور.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء (19 تموز 2022)، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، حيث جرى التباحث بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان.

بشأن العملية السياسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، شدد مسرور بارزاني على ضرورة “احترام مبادئ الشراكة والمشاركة الحقيقية والتوازن والتوافق”، مشيراً إلى “موقف إقليم كوردستان الثابت تجاه حل المشاكل جذرياً من خلال الحوار وبموجب الدستور”.

رئيس حكومة إقليم كوردستان، قال خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان، أوليفيه ديكوتيني، إن “بقاء المشاكل معلقة ودون حل وتأزيم الوضع لا يصب في مصلحة الأمن والاستقرار وعموم المواطنين العراقيين”.

وحسب بيان حكومة إقليم كوردستان، شكلت مسألة التصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش، وأهمية أن يواصل التحالف الدولي دعم البيشمركة ومساندتها، جانباً آخر من اللقاء بين مسرور بارزاني وإيريك شوفاليه.