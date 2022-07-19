اقليم كوردستان يسجل صفر وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 2022/7/19، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وذكرت الوزارة في بيان، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (3822 فحصاً جديداً)

• (2005) اربيل

• (718) السليمانية

• (912) دهوك

• (28) حلبجة

• (116) كرميان

• (43) رابرين

2. الاصابات: (883 اصابة جديدة)

• (234) اربيل

• (367) السليمانية

• (255) دهوك

• (10) حلبجة

• (12) كرميان

• (5) رابرين

3. الشفاء: (838 حالة شفاء جديدة)

• (220) اربيل

• (148) السليمانية

• (295) دهوك

• (0) حلبجة

• (14) كرميان

• (6) رابرين

4. الوفيات: (صفر حالة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.