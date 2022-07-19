يوليو 19, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اقليم كوردستان يسجل صفر وفيات بكورونا

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فى :أخبار عــامة
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اقليم كوردستان يسجل صفر وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 2022/7/19، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وذكرت الوزارة في بيان، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (3822 فحصاً جديداً)
• (2005) اربيل
• (718) السليمانية
• (912) دهوك
• (28) حلبجة
• (116) كرميان
• (43) رابرين
2. الاصابات: (883 اصابة جديدة)
• (234) اربيل
• (367) السليمانية
• (255) دهوك
• (10) حلبجة
• (12) كرميان
• (5) رابرين
3. الشفاء: (838 حالة شفاء جديدة)
• (220) اربيل
• (148) السليمانية
• (295) دهوك
• (0) حلبجة
• (14) كرميان
• (6) رابرين
4. الوفيات: (صفر حالة)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.

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