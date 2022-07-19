يبدأ في 4 ايلول.. التربية الكوردستانية تعلن برنامجها للعام الدراسي الجديد

اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن برنامجها السنوي للعام الدراسي الجديد، محددة الرابع من شهر ايلول المقبل موعدا لبدء الدوام بشكل رسمي.

ووفقا للأجندة السنوية التي أعلنت عنها الوزارة، فان دوام المعلمين والمدرسين سيبدأ في الأول من أيلول، فيما يبدأ دوام الطلبة والتلاميذ في الرابع منه، وسيكون الدوام كاملا من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشر ظهرا.

واشارت الى انه يتوجب تجهيز الصفوف الدراسية اعتبارا من الثاني من شهر آب المقبل لغاية السادس منه، ويتم وضع جدول المعلمين والمدرسين من الثامن من آب ولغاية الحادي عشر منه وتسجيله في النظام، مستدركاً انه اذا كان في نية أحد المعلمين أو المدرسين الحصول على اجازة يجب عدم تسجيل اسمه في جدول الشهرين الأولين من الدوام.

كما تضمنت الأجندة السنوية موعد امتحان الفصل الأول وحددت بدايته في الرابع عشر من شهر كانون الأول ولغاية الرابع والعشرين منه وبعدها تبدأ العطلة التي تستمر لغاية الثاني من شهر كانون الثاني من العام المقبل وبعدها يبدأ الفصل الثاني وتبدأ بعدها العطلة الربيعية اعتبارا من الحادي عشر من آذار ولغاية الرابع والعشرين منه.