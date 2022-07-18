الصحة بتصريح مطمئن: موجة كورونا الخامسة بالعراق بدأت بالانحسار

أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الموجة الخامسة لكورونا بدأت بالانحسار من خلال انخفاض مدة الأعراض من 11 يوماً إلى خمسة أيام، وبينت أنَّ تحور الفيروس الجديد ضعيف وشابه أعراض أوميكرون خلال الموجة الرابعة.

وأوضحت مدير قسم السيطرة على الأمراض الانتقاليَّة في دائرة صحة الكرخ الدكتورة هنادي محمد عبد الصاحب، أنَّ “كلّ موجة جديدة للفيروس تبدأ في الدول ثم تنتقل إلى العراق بعد مرور شهر إلى شهرين وهذا أمر متوقع”.

وأضافت أنَّ “نسب الحالات التي تحتاج إلى رقود قليلة جداً وهي مماثلة للأعداد السابقة في موجة أوميكرون مع ارتفاع في أعداد الإصابات بشكل نسبي يقابلها ازدياد نسب الشفا”.

وأشارت عبد الصاحب إلى أنَّ “فيروس الإنفلونزا بأنواعه الاعتيادية تحدث فيه حالات وفاة سنوياً ولكن بأعداد قليلة، وكل إنفلونزا تظهر بالتحاليل حالياً هي كورونا”، لافتة في الوقت نفسه إلى “انخفاض فترة الأعراض من 11 يوماً إلى 5 أيام، وهي بداية لانحسار المرض”.

وتابعت أنَّ الفيروس موجود ولم ينته، إذ إنَّ جميع الفيروسات تتحور من أجل البقاء، بدليل أنَّ لقاح الإنفلونزا الاعتيادية يتم تجديده سنوياً بسبب التغير الذي يطرأ عليه.

وشددت عبد الصاحب على عدم إمكانية الجزم ببقاء الفيروس كما هو عليه الآن، لأنَّ العالم قد يفاجأ بتحورات جديدة قد تكون خطيرة، لذا من الضروري أن تكون جميع الملاكات الطبية والصحية على أهبة الاستعداد لمواجهته.

وناشدت دعم جميع الملاكات الطبية نظراً لما تقدمه من جهود كبيرة لمتابعة مرضى كورونا حتى في حالات العزل المنزلي.