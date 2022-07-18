أسماء تتردد .. محلل سياسي: انظار “الاطار” على هذه الشخصيات لرئاسة الوزراء

أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، ان اجتماع “الإطار التنسيقي” الأخير الذي عقد ، أمس السبت ، ناقش تسمية رئيس الوزراء المقبل ، مشيرة الى طرح عدد من الأسماء خلال الاجتماع ، مع التركيز على 2 منها.

بالصدد ، أكد المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الاحد، ان “الاطار التنسيقي” يمتلك عدة خيارات للتعامل مع ملف اختيار رئيس الوزراء ويمتلك عدة شخصيات ربما تحظى بقبول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويستطيع ان يناور بها بهذا الصدد.

وأوضح البيدر لـ(باسنيوز)، ان ” انظار الاطار التنسيقي وتحديداً صقور الاطار في دولة القانون تتجه نحو ترشيح محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق) كمرشح يمكن ان يحظى بقبول الشارع العراقي والصدر في ذات الوقت”، مبيناً بان “السوداني توجهاته قد بقيت ضمن الاطار الوطني واداءه النيابي والوزاري كانت جيدة وهو يمتلك كارزما وحضور يؤهله لشغل منصب رئاسة الوزراء” وفق قول البيدر.

في السياق ، أشارت تسريبات من داخل الاطار الى ان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي هو الذي تم التوافق عليه من قبل قوى الإطار التنسيقي .

منوهة ، الى انه تم طرح أسماء أخرى من بينها وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان .