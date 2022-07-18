عملية تجميل تنهي حياة شابة تبلغ 19 عاما في بغداد .. والكوادر الطبية تهرب من المركز!‎‎

بسبب خطأ طبي خلال عملية تجميل في العاصمة العراقية بغداد، فقدت فتاة تدعى (دانية) تبلغ من العمر 19عاما حياتها، بعد ذهابها الى مركز تجميل ب‍بغداد تحديدا في جانب الرصافة، لكنها خرجت منه جثة هامدة بسبب قطع أحد شرايينها بخطأ طبي.

حيث اكد ذووها هروب الكوادر الادارية والطبية المشرفين على المركز بعد وفاة ابنتهم.

وكانت حالات وفاة سجلت في العراق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية نتيجة أخطاء طبية، نجم أغلبها، بحسب التقارير، عن عمليات تجميل.