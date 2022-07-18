حكومة كوردستان تعلن موعد توزيع رواتب شهر تموز

كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن موعد توزيع رواتب شهر تموز الجاري لموظفي القطاع العام. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “جدول توزيع الرواتب سيكون كما كان في الأشهر السابقة وسيتم توزيع وزارة الصحة أولًا”.

واضاف المصدر ان “وزارة المالية والاقتصاد ستشرع بتوزيع الرواتب اعتبارا من الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري”.

يشار الى ان حكومة اقليم كوردستان أنهت أمس الأحد، توزيع رواتب شهر حزيران بعد تأخر توزيعها لجميع الوزارات بسبب عطلة عيد الاضحى.