حكومة إقليم كوردستان تمدد قرار رفع الرسوم الجمركية عن المنتجات الغذائية

مددت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، قرارها بشأن رفع الرسوم الجمركية عن المنتجات الغذائية الأساسية لغاية 30 سبتمبر/ أیلول المقبل.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان طالعته (باسنيوز)، انه “وفقا للقرار 159 الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان فإن مدة العمل بجميع فقرات القرار 140 الصادر عن المجلس والخاص بتقديم التسهيلات لتوفير الاحتياجات الغذائية الاساسية سيمدد لغاية 30 سبتمبر/ أیلول المقبل، وذلك من اجل الحيلولة دون انعدام المواد الغذائية وارتفاع اسعارها بما يثقل كاهل المواطنين”.

واضاف البيان “ان النقطة الثانية من قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف فرق مراقبة الأسواق ولجان القائممقاميات والامن الاقتصادي في المحافظات والادارات المستقلة بمواصلة مراقبة الأسواق ومنع سوء استخدام هذه التسهيلات المقدمة من الحكومة ومنع ارتفاع الاسعار واحالة المخالفين الى المساءلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

مردفاً انه “وفقا للقرار 140 الصادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان فإنه تم رفع الجمرك عن الدقيق والرز وزيت عباد الشمس وزيت الذرة والزيوت النباتية المجمدة والدهون الحيوانية المجمدة والشاي الاسود والسكر والبقوليات الجافة مثل العدس والحمص والباقلاء واللوبيا والفاصوليا والماش وحليب الاطفال بكل انواعه، وسيتم تأجيل استيفاء الجمرك من التجار الذين يستوردون المواد الغذائية”.