وزارة التعليم العالي: حققنا «نقلات نوعية» منذ تشكيل الكابينة التاسعة

تمكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، من تحقيق إنجازات عديدة على صعيد تطوير الجامعات وخفض الأجور، ومنحها بعداً دوليا خلال ثلاث سنوات من عمر الكابينة التاسعة، وفق ما أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد.

وقال آرام محمد في كلمة بمناسبة السنوية الثالثة لتشكيل الكابينة التاسعة، إن أهم نشاط لوزارته هو خفض أجور التعليم الموازي والمسائي بنسبة 45 بالمئة.‏

‏وأضاف «خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت وزارتنا بتغيير 12 رئيسا للجامعات الحكومية من أصل 14 جامعة، وكانت هناك أيضا تغييرات على مستوى عمداء الكليات، حيث قمنا بتغيير حوالي 60 عميدا في الجامعات، وستستمر هذه العملية».

وأكد أن الوزارة وفرت فرصا للقيادات الأكاديمية النسائية للمشاركة في إدارة مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا وجود ثلاث نساء كرئيسات جامعات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه «خفض أجور التعليم الموازي والمسائي بنسبة 45٪، وتخفيض رسوم التعليم الخاص بنسبة 25٪ في السنة الأولى و20٪ في السنوات التالية، خفف الكثير من الأعباء المالية على الطلبة وأسرهم».

‏وأضاف أن «أحد الأنشطة الأخرى لوزارتنا هو الإعلان عن تأمين 6000 لطلبة التعليم العالي كالدبلوم والماجستير والدكتوراه، كما تم توفير التعليم المجاني لأسر وأبناء الشهداء، وتوفير مقاعد لجميع مقدمي الطلبات الذين تقدموا بطلب للحصول على التعليم (سنجار وكركوك وخانقين) وبقية المناطق المتنازع عليها، وكذلك توفير مقاعد للطلبة من اللاجئين السوريين».

وتابع «تمكنا من الحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ مشاريع إصلاح التعليم العالي من خلال برامج الاتحاد الأوروبي، وخاصة برامج إيراسموس وإيراسموس بلاس»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تطوير القدرات ودعم مؤسسات التعليم العالي بمبلغ 3 مليون يورو.

وأضاف آرام محمد «هناك نقطة أخرى جديرة بالذكر وهي توسيع البعد الدولي لجامعاتنا لتطوير العلاقات العلمية والأكاديمية».