الديمقراطي الكردستاني: حظوظ مرشحنا للرئاسة قوية وسنشارك باجتماع غد

كشف عضو الديمقراطي الكردستاني جيا تيمور، اليوم الأحد، أن حزبه سيشارك في اجتماع رؤساء الكتل السياسية المقرر عقده يوم غد الإثنين، مرجحاً ان يكون النقاش حول اختيار رئيس الجمهورية وتكليف الإطار التنسيقي بترشيح شخصية لرئاسة الحكومة.

وقال تيمور في حديث تلفزيوني، انه “سنشارك غداً في اجتماع رؤساء الكتل النيابية، واعتقد ستكون النقطة الأساسية في الاجتماع هو اختيار رئيس الجمهورية وتكليف الإطار التنسيقي بتشخيص شخصية معينة لترشيحها رئيساً للوزراء، باعتباره الكتلة الأكبر”.

وأضاف “منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي وعلى البيت الكردي الاتفاق على شخصية لتسنم المنصب”، موضحاً “إن لم نتفق على مرشح واحد فيمكن أن نلجأ إلى مرشح توافق أو تسوية بين الحزبين على رئيس الجمهورية”.

ولفت إلى أن “فرصة مرشحنا ريبر أحمد ما زالت قائمة وبقوة”.