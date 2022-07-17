وزير البلديات والسياحة : نفذنا 1122 مشروعاً بكلفة تجاوزت 68 مليار دينار و 393 مشروعاً قيد التنفيذ

تمكنت وزارة البلديات والسياحة من تنفيذ 1122 مشروعاً كبيراً وصغيراً ومتوسطاً في جميع مدن ومناطق الإقليم بكلفة تجاوزت 68 مليار دينار.

وقال ساسان عوني وزير البلديات والسياحة في كلمة له بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة ” استطعنا تنفيذ 1122 مشروعاً بكلفة 68 مليار دولار منذ تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، إلى جانب وجود 393 مشروعاً آخر قيد التنفيذ بكلفة 3 تريليونات دينار، وأشار إلى إنتاج مليونين و684 ألفاً و606 أمتار مكعبة من الماء الصالح للشرب يومياً من خلال 81 مشروعاً و5787 بئراً، إلى جانب إيصال الماء النظيف إلى القرى والمناطق النائية عن طريق الصهاريج، وتم منح مليون و19 ألف تصريح للاشتراك في المياه للمواطنين خلال هذه الفترة “.

وأضاف الوزير انه ” تم تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية في المدن الكبرى، مثل شارع 150 م في أربيل و100 م في السليمانية وطريق بارزان في دهوك، إضافة إلى تشغيل معامل إعادة تدوير نفايات السليمانية والعمادية، والعمل على إنجاز 4 معامل في أربيل وجمجمال وزاخو وسيد صادق، والتي ستساهم في حماية الصحة العامة وبيئة كوردستان، وأشار إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأخرى للمواطنين بكلفة تقارب 382 مليار دينار، مثل شراء مستلزمات التنظيف لإنتاج الماء ومواجهة الجفاف وتوفير المياه عبر الصهاريج”.

وأشار الى ” ارتفاع الايرادات بمعدل 18.2% في 2021 مقارنة بـ2019 مقابل تقليل الإنفاق، مستشهداً بعقود جمع ومعالجة النفايات، حيث تم توسيع رقعة جمع النفايات وزيادة عدد العقود من 28 إلى 32 عقداً، ما ساهم بخفض نفقات العقد من 12 ملياراً إلى 9 مليارات، وأشار أيضاً إلى ” أن عدد السياح ارتفع من 3 ملايين سائح في 2019 إلى 4 ملايين في 2021″.

وتابع قائلاً ” تم التعاقد لافتتاح أكبر متنزه للسياحة والآثار على مستوى العراق والمنطقة على امتداد 130 كم في آثار خنس وجروانة وفايدة وبنداوة وهلامته، والذي يضم متحفاً ومركزاً ثقافية وحديقة ومن المقرر أن يكتمل إنجازه في شهر تشرين الأول المقبل، لى جانب اكتشاف آثار بيستان سور في عربت، والتي تعد أول قرية سكنية وزراعية وأقدم قرية أثرية على مستوى العالم”.

وأضاف الوزير ” اننا عملنا على إجراءات وتوجيهات لتسهيل شؤن الموظفين وقمنا بتنفيذ 8 مشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإقامة 216 دورة لتنمية القدرات البشرية وعملنا على تنظيم الإيرادات من خلال خطوات فعلية، ووقعنا مذكرة تفاهم مع وكالة جايكا اليابانية لتنفيذ مشروع معالجة مجاري أربيل وتعديل الخطة بعيدة الأمد لمدينة أربيل”.