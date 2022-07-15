مسرور بارزاني مرحباً بزيارة بايدن: نأمل حماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ضمن عراق إتحادي

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن ترحيبه بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى منطقة الشرق الأوسط، وعن أمله في حماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ضمن عراق إتحادي، داعيا اياه الى عدم نسيان تضحيات الشعب الكوردي في مقارعة الارهاب.

وأبدى مسرور بارزاني، في تغريدة، اليوم الجمعة (15 تموز 2022) ترحيبه بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، مطالباً اياه بعدم نسيان تضحيات الشعب الكوردي في محاربة الإرهاب، وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ضمن عراق إتحادي.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه بموقع تويتر “أرحب بشدة بزيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى الشرق الاوسط”، مضيفاً: “آمل ألا ينسى تضحيات الشعب الكوردي في محاربة الارهاب في نقاشاته، وآمل أن يتم الاعتراف بالحقوق الدستورية لكوردستان العراق وحمايتها”.

وتابع مسرور بارزاني: “أتذكر أننا أجرينا مناقشات مع الرئيس بايدن قبل سنوات، وقد لعب الرئيس بايدن دورا في اكتساب إنجازات الشعب الكوردي بعد عام 2003”.

يذكر ان الرئيس الأميركي جو بايدن يجري زيارة حالية الى منطقة الشرق الاوسط، بدأها من اسرائيل.

من المقرر أن يلتقي جو بايدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة في بيت لحم، كما من المقرر أن يتوجه جو بايدن لاحقاً الى المملكة العربية السعودية، ضمن زيارته الحالية الى منطقة الشرق الأوسط.