طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة وتصاعداً للغبار.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر في عموم البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سترتفع قليلاً عما سجل في اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الاحد سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع البلاد”.

وأشار الى، أن “طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى والشمالية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة عما سجل في اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

ولفت البيان الى، أن “طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.