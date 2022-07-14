الرئيس بارزاني: الاستاذ كريم احمد كان زعيماً بارزاً ومخلصاً ووطنياً لكوردستان والعراق

بعث الرئيس مسعود بارزاني، برقية تعزية إلى أسرة الاستاذ كريم أحمد وأصدقائه في الحزب الشيوعي الكردستاني .

وجاء في برقية الرئيس بارزاني ” ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة شخصية كوردية بارزة والسكرتير السابق للحزب الشيوعي الكوردستاني الاستاذ كريم أحمد.

وقال الرئيس بارزاني ” إن كريم أحمد كان زعيماً بارزاً ومخلصاً ووطنياً لكوردستان والعراق، وكرس حياة طويلة بلا كلل للحرية والنضال ضد الظلم وكان له دورًا مهمًا في حركة التحرر الكوردية وستظل ذكرى هذا المناضل الكبير مشرفة على الدوام” .

وأضاف الرئيس ” أسال الله أن يتغمد الفقيد الاستاذ كريم احمد برحمته الواسعة وان يرزق اهله واصدقائه الصبر والسلوان .

يذكر ان صباح اليوم الخميس (14 تموز 2022) توفي الاستاذ كريم احمد السكرتير الاسبق للحزب الشيوعي الكوردستاني والحزب الشيوعي العراقي في مدينة أربيل عن عمر ناهز (100) سنة، وعمل في السياسة لمدة 70 سنة منذ خمسينيات القرن الماضي في الحزب الشيوعي العراقي، وبعد انتفاضة عام 1991 انشق عن هذا الحزب واصبح سكرتيراً للحزب الشيوعي الكوردستاني .