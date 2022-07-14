يوليو 15, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة السكرتير السابق للحزب الشيوعي كريم احمد

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة السكرتير السابق للحزب الشيوعي كريم احمد

عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الخميس، عن تعازيه ومواساته بوفاة السكرتير السابق للحزب الشيوعي الكوردستاني كريم احمد الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 100عام.

وجاء في رسالة التعزية التي وجهها الرئيس بارزاني، ان تلقى بحزن نبأ وفاة السياسي والمناضل العريق والبارز على مستوى كوردستان والعراق والسكرتير السابق للحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني كريم احمد.

وأضاف ان الراحل كان شخصية بارزة وعتيدة في ميدان النضال الوطني وكرس كل عمره للنضال السياسي ومن اجل الشعب والافكار التي آمن بها، مبينا انه تحمل على هذا الطريق السجون والكثير من المعاناة.

وعبر رئيس إقليم كوردستان عن تعازيه ومواساته العميقة لذويه وأهله ورفاقه واصدقائه ومشاطرته باحزانهم، داعيا الله ان يشمل برحمته روحه وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

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