رئيس أركان وزارة البيشمركة: الفراغات الأمنية مع الجيش العراقي ستغلق قريباً

أكد رئيس أركان وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، أن لديهم خطة أخرى لسد الفراغات الأمنية بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، لحين بدء اللواءين المشتركين لمهامهما، مضيفاً أن هذه الفراغات “سيتم سدها قريباً بالتعاون مع وزارة الدفاع والجيش العراقي”.

رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركن عيسى عزير، قال في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية انه “لم تبق هناك عقبة أمام تشكيل اللواءين سوى تخصيص الميزانية من قبل وزارة المالية”.

ولفت إلى أن “تشكيل غرفة العمليات المشتركة مع الجيش العراقي، أسهم في تسريع العمل”، معرباً عن أمله في تطويرها وإيجاد آليات أفضل لتسريع العمل بشكل أكبر.

وفيما يلي نص المقابلة:

رووداو: ما هو السبب في عدم سد الفراغات الأمنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لحد الآن؟

عيسى عزير: قبل اللقاء الأخير مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانت هناك مشكلة فنية تتعلق بطريقة تشكيل اللواءين وإعداد الأسماء، لكنه وبعد الاجتماع، لم تبق هناك أي عقبة أمام تشكيلهما، سوى الميزانية. ما بقي هو الطلب من وزارة المالية تخصيص الميزانية لهما، لكي يبدأ اللواءان العمل ويخضعان للتدريب ويسلحان. التحالف وعد بتوفير الأسلحة الضرورية، وستوفر وزارة المالية الميزانية لهما، وتتولى وزارة الدفاع تدريبهما ليبدآ العمل. السبب الرئيسي هو الميزانية، وفي حال تخصيصها، يمكن للواءين أن يبدآ مهامها في غضون خمسة إلى ستة أشهر، ولم تبق أمامها عقبات تذكر.

رووداو: عقد يوم أمس اجتماع مع وفد عراقي رفيع في ملا قره، ألم يتطرق الاجتماع إلى ضرورة سد الفراغات الأمنية في القريب العاجل؟

عيسى عزير: هناك خطة أخرى لسد الفراغات الأمنية لحين تشكيل اللواءين، قد لا يكون من المناسب أن أتحدث عنها الآن. نجري استعداداتنا، وبعون الله سنسد الفراغات الأمنية قريباً بالتعاون مع وزارة الدفاع والجيش العراقي.

رووداو: إلى أي مدى سهل تشكيل غرفة للعمليات المشتركة من خانقين إلى سنجار، تنفيذ العمليات المشتركة من قبل قوات البيشمركة والجيش العراقي؟

عيسى عزير: النتائج واضحة، لقد سرعت العمل، وحسنت من مستوى التنسيق. لقد أظهر الجانب العراقي استعداده لمزيد من التقارب والتنسيق من خلال اللجان المشتركة، وأن نعقد اجتماعات مستمرة، وبالتأكيد فان غرفة العمليات المشتركة أدت دورها، ونأمل في تطويرها وإيجاد آلية أفضل لتسريع الأعمال بشكل أكبر.

رووداو: هل تعتزمون تنفيذ عمليات مشتركة مع الجيش العراقي قريباً؟

عيسى عزير: لقد وضعت البرامج، وقد لا يكون من المناسب أن نتحدث عنها الآن.