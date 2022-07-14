الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي

تسلّم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وسام الشرف وهو أعلى وسام فخري في فرنسا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن”هذا التكريم جاء لدى استقبال الكاظمي للسفير الفرنسي في العراق إيريك شوفالييه الذي سلّم الوسام نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يعد هذا الوسام من أعلى مستويات التكريم الفخري التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لشركائها وأصدقائها.

وعبّر الكاظمي عن شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي، ولجهود فرنسا الساندة للعراق والمسيرة الديمقراطية فيه.

واضاف البيان أن” اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات في مقدمتها التعاونان الاقتصادي والأمني، والتأكيد على دعم أفق الاستثمار، ومشاركة الشركات الفرنسية في هذا القطّاع.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عن انفتاح العراق على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يخدم التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار في العراق والمنطقة.