الجبوري يتهم القدو باثارة الفتن بين مكونات المحافظة والمشاكل بينها ومدن كوردستان

محافظ نينوى يتهم النائب وعد القدو باثارة الفتن بين مكونات المحافظة والمشاكل بينها ومدن كوردستان

اتهم محافظ نينوى نجم الجبوري ، النائب وعد القدو بمحاولة اثارة الفتنة بين مكونات محافظة نينوى من جهة، وبين محافظة نينوى واقليم كوردستان من جهة أخرى.

وقال الجبوري في تصريح صحفي ، إن” احد النواب الشبك (في إشارة الى قدو) يحاول اثارة الفتن بين المكونات في نينوى ويحاول دائما خلق المشاكل بين الموصل ومدن كوردستان”.

والنائب وعد القدو، الملقب ايضاً بـ”ابو جعفر الشبكي”، هو قيادي سابق في ميليشيا الحشد الشعبي ، وتولى منصب آمر اللواء 30 للحشد الشبكي من عام 2014 لغاية 2020 ، وفي 19 يوليو/ تموز 2019، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية وعد القدو ضمن اللائحة السوداء وفرضت عليه عقوبات بسبب تورطه في ملفات تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان، من بينها قمع الأقليات.

وكان لواء الشبك في ميليشيا الحشد قد تسلم الملف الأمني لبعض مناطق سهل نينوى بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وانسحاب قوات البيشمركة منها عقب تأزم العلاقات بين الحكومة الاتحادية العراقية و حكومة اقليم كوردستان بسبب استفتاء الاستقلال ، وقد عُرف القدو ولوائه المسلح بفرض اتاوات على السكان والمارين عبر السيطرات خصوصا أصحاب مركبات النقل ، وبانتهاك حقوق الانسان.

وكانت مشادة كلامية قد حدثت أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الأخيرة للموصل ، بعدما اتهم محافظ نينوى، وعد القدو بمنع أهالي نينوى من البناء في المناطق المحيطة بسهل نينوى.

وبحسب المصادر ، فإن محافظ نينوى تحدث أمام الكاظمي “عن الخروقات الأمنية واستهداف أربيل بالطائرات المسيّرة والصواريخ وانطلاقها من مناطق سهل نينوى” الواقعة إلى الشرق من الموصل.

واتهم الجبوري النائب وعد القدو بـ”تلك الأفعال”، مشيراً إلى أن المحافظ اتهم النائب أيضاً بمنع “بناء أصحاب الأراضي في شرق الموصل وحتى الذين يمتلكون سندات رسمية”.

كما قال المحافظ إن “القدو يمنع عوائل الشهداء من بناء أراضيهم في تلك المناطق ” ، وأن “المشكلة تجددت خارج قاعة الاجتماع، وجدد المحافظ الاتهامات إلى النائب وعد القدو، وذكّره بكل أفعاله” ، وان “النائب وعد القدو تعهد أمام الجميع بانه لن يُبقي نجم الجبوري في منصبه” ، وان المحافظ رد على القدو بحدة، ولو لا وجود الحمايات وبعض النواب لتطور الموضوع إلى الاشتباك بالأيادي وتبادل اللكمات .