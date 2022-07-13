محافظ العاصمة أربيل: بتوجيه من مسرور بارزاني..إعادة جثمان نجل مؤسس اول جمهورية كوردية من المانيا

قال محافظ العاصمة أربيل أوميد خوشناو ، اليوم الأربعاء ، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجّه بإعادة جثمان علي قاضي، نجل القائد الكوردي ورئيس جمهورية كوردستان الراحل قاضي محمد، الى أربيل.

وقال خوشناو لـ(باسنيوز) ، ان “حكومة الإقليم وبتوجيه من رئيسها مسرور بارزاني تكفلت بإعادة جثمان المرحوم علي قاضي من المانيا حيث كان قد توفي هناك عن 89 عاماً ” ، موضحاً ان ” جثمان الراحل سيصل من مدينة كولن الالمانية الى مطار أربيل الدولي يوم الأحد المقبل”.

وفيما اكد محافظ العاصمة أربيل على ان الاستعدادات جارية لمراسم استقبال جثمان علي قاضي الذي سيتم دفنه في مراسم خاصة بشكل مؤقت في مدينة كلار حتى يكون بالامكان دفنه لاحقاً في ظروف اخرى الى جوار والده قاضي محمد في مدينة مهاباد.

وعلي قاضي، هو الابن الوحيد للقائد الكوردي ومؤسس جمهورية كوردستان في 22 يناير/ كانون الثاني عام 1946، قاضي محمد ، وهو من مواليد عام 1933 في مدينة مهاباد في شرقي كوردستان ، وكان في الـ 13 من العمر عندما أعلن والده جمهورية كوردستان.

وفي 30 مارس/آذار 1947 نُفّذ حكم الإعدام بالقائد الكوردي قاضي محمد، ومعه أخويه سيف القاضي وصدر القاضي اثر انهيار الجمهورية .