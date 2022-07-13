نائب: أطراف داخل الإطار التنسيقي لن تصوت لبرهم صالح

أفاد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقرطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، بأن أطرافاً داخل الاطار التنسيقي لن تصوت على مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لرئاسة الجمهورية برهم صالح.

وقال الدوبرداني في تصريح ان “انتخاب رئيس الجمهورية لم يكن عقبة في وقتها للتحالف الثلاثي، قدر ما كان منصب رئيس الوزراء يشكل عقبة”، مبينا انه “وبعد انسحاب التيار الصدري وقرار الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة لم يعد اتفاق الكورد على مرشح لرئاسة الجمهورية مهماً، وهذا واضح لدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وبين ان “وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتواجد في بغداد منذ ايام، ويعقد اجتماعات مستمرة مع الإطار التنسيقي والأطراف السنية”، وفقا للنائب شيروان الدوبرداني.

أما بخصوص التقارب مع الإطار التنسيقي، أوضح ان “البيت الشيعي نفسه لم يحسم أمره، وهناك مشاكل كثيرة داخل البيت الشيعي والإطار التنسيقي، حيث انقسموا إلى جهتين، أحدها مع نوري المالكي الذي رشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء، في مقابل جهة تعارض ترشيح المالكي، ومن الصعوبة أن يحسم القرار خلال الأيام المقبلة”.

وبشأن ما يتردد عن تأخير تشكيل الحكومة بسبب عدم الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية، اشار الدوبرداني الى انه “غير صحيح، فالبيت الشيعي عليه أن يتفق على مرشح رئاسة الوزراء والبرنامج الحكومي، وإذا اتفق لن يمهل الكورد ساعة واحدة، وسيقولون بأنهم ذاهبون إلى البرلمان وسيصوتون على مرشحي الكورد لمنصب رئيس الجمهورية، وأطراف الإطار فعلت ذلك في عام 2018 أيضاً عندما صوتوا لبرهم صالح”.