موجة حر تجتاح اقليم كوردستان

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان موجة حر ستصل مدن وبلدات الاقليم، مبينة انها تستمر ليومين.

وقالت المديرية في بيان، ان مدن وبلدات اقليم كوردستان ستسجل درجات حرارة عظمى تصل 48 مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، مبينة ان ارتفاع درجات الحرارة يأتي نتيجة موجة حر تجتاح الاقليم.

وتوقعت المديرية ان تكون درجات الحرارة في مراكز محافظات اقليم كوردستان، خلال اليومين الموما اليهما اعلاه على النحو التالي:

أربيل : 46-47 درجة مئوية

السليمانية : 43-44 درجة مئوية

دهوك : 45-46 درجة مئوية

كركوك : 47-48 درجة مئوية

حلبجة : 44-45 درجة مئوية