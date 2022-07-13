يوليو 13, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

موجة حر تجتاح اقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

موجة حر تجتاح اقليم كوردستان

اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان موجة حر ستصل مدن وبلدات الاقليم، مبينة انها تستمر ليومين.
وقالت المديرية في بيان، ان مدن وبلدات اقليم كوردستان ستسجل درجات حرارة عظمى تصل 48 مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، مبينة ان ارتفاع درجات الحرارة يأتي نتيجة موجة حر تجتاح الاقليم.
وتوقعت المديرية ان تكون درجات الحرارة في مراكز محافظات اقليم كوردستان، خلال اليومين الموما اليهما اعلاه على النحو التالي:
أربيل : 46-47 درجة مئوية
السليمانية : 43-44 درجة مئوية
دهوك : 45-46 درجة مئوية
كركوك : 47-48 درجة مئوية
حلبجة : 44-45 درجة مئوية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi