الديمقراطي الكردستاني عن “المقطع المسرب” للمالكي: هدفه الفتنة

اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء، التسجيل الصوتي المنسوب لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بأنه يهدف إلى إثارة الفتنة.

وقال شنكالي في تغريدة عبر تويتر، “بعيدا عن صحة او عدم صحة التسريب المنسوب للمالكي فأن من قام بهذا التسريب لايمتلك من الاخلاق شيئاً واثارته للتسريب في هذا التوقيت هدفه الفتنة”.

وأضاف، “من سرب هذا المقطع او ساهم بتسريبه طرف يريد الاستفادة من الوضع بنشر التفرقة بين الاقوياء”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مكتب المالكي، نفياً لتسجيل صوتي نُسب للمالكي، وتحدث فيه عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ثم، حذر المالكي، من عمليات التزوير والتزييف واستخدام اجهزة التقنيه الحديثة في نسب تصريحات له ولغيره.

وقال المالكي في بيان، “بمناسبة ما نشرفي مواقع التواصل من كلام بذيئ منسوب لي فيه اساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر وانا اعلن النفي والتكذيب وابقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبه مع السيد وجهازه المحترمين وارجو ان لا يصدقوا ماينشر لان مايصلني من مثل هذا الفديو كثير لكني اهمله لاني اعرف انها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف واثارة الاضطرابات”.