نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد

أصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد برقية تعزية بوفاة نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد “علي قاضي محمد “.

وقال بارزاني في بيان ” تلقينا بحزن خبر وفاة السيد علي قاضي محمد نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد”.

وأضاف “نعزي عائلة قاضي محمد الوطنية بوفاته ونرجو من الله ان يرحمه و يسكنه فسيح جنانه وان يلهم اهله الصبر والسلوان”.

وتوفي علي قاضي محمد نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد عن عمر ناهز 89 عاما في ألمانيا.

وكان الزعيم الكوردي قاضي محمد مؤسس جمهورية كوردستان في مهاباد بإيران.