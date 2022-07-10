أمن كوردستان: دخول السائح إلى أربيل لا يستغرق سوى 3 دقائق

أكد المتحدث باسم مديرية أمن السيطرات في العاصمة أربيل هاوكار طاهر، اليوم الأحد، أن المديرية تقدم تسهيلات كبيرة للسائحين الذين يقصدون المحافظة خلال هذه الأيام وذلك بتوجيه من وزارة الداخلية.

وقال طاهر في تصريح له، إن «دخول السائح إلى اربيل لا يستغرق سوى 3 دقائق»، مشيرا إلى أنه «تم استقبال 16 ألف سائح قبل يوم من العيد وخلال اليوم الأول تم استقبال السياح بمعدل 10 آلاف سائح في كل 4 ساعات».

وكانت هيئة السياحة في أربيل قد أعلنت أنها تتوقع وصول حوالي 300 ألف سائح إلى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى.

ودعت أمل جلال رئيسة الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، أمس السبت، الفنادق والمقاهي والمطاعم في محافظات الإقليم كافة إلى عدم رفع الأسعار مع تزايد توافد السائحين من مناطق ومدن وسط وجنوب العراق.

وكانت كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان قد قررتا تعطيل الدوام في المؤسسات والدوائر الرسمية كافة خلال الأسبوع الجاري بمناسبة حلول عيد الأضحى.

هذا ومن المتوقع أن يقصد عشرات آلاف السائحين من مختلف محافظات العراق إقليم كوردستان لقضاء عطلة عيد الأضحى.