يوليو 10, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إيران: مستمرون بدعم “محور المقاومة” ونعارض أي تدخل في سوريا

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فى :أخبار عــامة
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إيران: مستمرون بدعم “محور المقاومة” ونعارض أي تدخل في سوريا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره السوري بشار الأسد، أن بلاده تعارض أي تدخل في سوريا.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، “فقد أجرى رئيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس بشار الأسد، أكد خلاله دعم إيران المستمر ل‍سوريا” وفقا لوكالة إرنا.

وقال البيان: “إيران مستمرة في دعمها محور المقاومة ولا سيما سوريا، وهي تدعم السلم والاستقرار، وتعارض أي تدخل فيها”.

ولفت إلى أن الرئيس الإيراني أكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين واصفا زيارة الأسد السابقة ل‍طهران بـ “الناجحة”، معللا ذلك بالتوصل خلالها إلى اتفاقيات جيدة يجب متابعة تنفيذها بجدية.

من جهته، أكد الأسد على “وحدة الهدف الذي يجمع البلدين، سوريا وإيران، متمنيا أن يحتفل الشعبان في العيد المقبل بتحقيق مزيد من النجاحات”.

وقال: “أعداؤنا يضعفون يوما بعد يوم، وليس عاما بعد عام، أمام محور المقاومة”، مشددا على أن “سوريا وإيران في خندق واحد”.

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