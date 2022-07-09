نواب نينوى يطالبون بالتحقيق في منع مواطنين من البناء من قبل فصائل مسلحة

كشفت النائبة عن نينوى بسمة بسيم، أنه تم التطرق خلال لقاء نواب نينوى مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، لموضوع عدم السماح لأهالي نينوى بالبناء في مناطق تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة، خاصة أن أصحاب الأراضي هم مستحقون تم توزيع الأراضي لهم كعوائل شهداء أو أجهزة أمنيه أو موظفين وبموافقات رسمية».

وقالت بسيم عبر صفحتها في ‹فيس بوك›، إن «السيد الكاظمي أمر بفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة حيثيات الأمر، ومن المفترض أن يتم حل هذه المشكلة».

وأضافت «إننا ننتظر ونراقب ونسجل، وسنتصرف على أساس ما ستؤول إليه نتائج هذه التحقيقات التي من مفترض أن تكون حيادية ومنصفة للمظلوم».