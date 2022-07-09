توقعات لغبار كثيف الليلة والغد مع انخفاض الحرارة لثلاثة أيام

تشير توقعات الطقس، الى تصاعد للغبار الليلة وصباح الغد في عدة محافظات بينها بغداد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في فيسبوك :”الآن بعد ظهر السبت غبار متوسط الكثافة متصاعد بتأثير الرياح السطحية في اجواء العاصمة بغداد وصلاح الدين ومابين ذي قار والبصرة وواسط ومناطق من جنوب نينوى والفرات الاوسط”.

وأضاف “تشير التوقعات المستقبلية الى انخفاض درجات الحرارة للايام الاحد، الاثنين، الثلاثاء دون المعدل بسبب تقدم كتلة هوائية معتدلة الحرارة والانخفاض واضح في مدن وسط وغرب وشمال البلاد”.

وأشار الى “عودة درجات الحرارة للارتفاع من جديد اعتبارا من يوم الاربعاء وتظهر سحب متوسطة وعالية في اجواء مدن الجنوب يوم الاثنين”.

وتوقع عطية “تصاعد موجات غبار متوسط الكثافة الليلة جنوب نينوى، واسط، ميسان، غرب البصرة، غرب ذي قار” منوها الى ان “الغبار سيتجه صباح الأحد من جنوب نينوى نحو صلاح الدين ثم العاصمة بغداد ويكون متوسط الكثافة الى كثيف”.

وتابع “يستمر تواجد الغبار المتصاعد على فترات نهار الأحد وربما تزداد كثافته ليل الاحد/ الاثنين وصباح الاثنين في مناطق نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وواسط وبغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط”.

ونصح المتنبئ الجوي “بعدم السفر برا ليل الاحد/ الاثنين وصباح الاثنين لحين ترسب الغبار نهارا”.