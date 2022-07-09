نائب عن نينوى: زيارة الكاظمي للمحافظة مخيبة للآمال

انتقد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، نتائج زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى المحافظة، معتبرا إياها “مخيبة لآمال الملايين من أبناء المحافظة”.

وقال الشمري في بيان، اليوم السبت (9 تموز 2022) انه “للأسف الشديد فقد تأملنا خيراً في زيارة الكاظمي الى نينوى لرفع او تقليل جزء من معاناة ابنائها وتحدثنا عن الملفات التي ينبغي أن يتصدى لها في زيارته الى المحافظة”.

وأضاف أن “ما حصل كان صدمة وخيبة أمل لأهالي نينوى التي لم تكن تنتظر منه الجلوس مع الفاسدين أو تقديم الوعود التي لا تسمن او تغني من جوع وهو رئيس اعلى سلطة تنفيذية في العراق”.

وتابع قائلاً إن “الكاظمي بدل أن يضع حجر الأساس لمطار الموصل والذي لا تأخذ من وقته الا ساعة واحدة ورغم أن جميع مخططات وتخصيصات المطار متوفرة لكنه تحدث عن موعد يمتد لأشهر بغية وضع حجر الاساس”، لافتاً الى “أننا طالبنا بضرب الفاسدين وقدمنا له عشرات الملفات التي تثبت فساد دائرة صحة نينوى لكنه جلس مبتسماً معه متناسياً معاناة الآلاف من ضحايا الإهمال والفساد في صحة نينوى”.

وزار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (9 تموز 2022) محافظة نينوى، وتعهد انه سيفتتح عدة مشاريع في المحافظة، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، على أمل افتتاحها قريباً.

وقال الكاظمي خلال اجتماع عقده مع مسؤولي المحافظة: “أبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وأتمنى لكم ولكل أهالي الموصل الكرام عاماً حافلاً بالتوفيق والنجاح”، مضيفاً: “أنا سعيد اليوم أن أتواجد بين أهلي وناسي الموصليين الكرام”.

وتابع: “أشعر بسعادة كبيرة ونحن نفتتح معاً عدة مشاريع، ونضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، على أمل أن نفتتحها قريباً”، مبينا ان “هذه الحكومة تميزت بأنها حكومة خدمية، وحاولت أن تعمل بكل ما لديها من إمكانيات وموارد، للمضي بمشاريع ستراتيجية للبلد”.

“سنستمر بقوة حتى آخر يوم من عمر هذه الحكومة في العمل لخدمة الوطن والمواطن، فخدمة الوطن والمواطن بالنسبة لنا نعمة وعبادة”، وفقا للكاظمي الذي خاطب مسؤولي المحافظة بالقول: “أنتم مديرو دوائر خدمية وعليكم مسؤولية كبيرة في توفير الخدمات وتقديمها وتأمينها، وبإمكانكم تسهيل الكثير من العقبات أمام المواطنين”.

رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي لفت الى ان “هناك بيروقراطية كبيرة داخل مؤسساتكم ودوائركم، والكثير منها غير ضروري وقابل للحذف لتسهيل أمور المواطنين”، موضحا انه “يجب أن تعملوا وتساهموا، وفق صلاحياتكم، على إصلاح النظام الإداري داخل دوائركم وتشرفوا على جميع الموظفين تحت إمرتكم، وترفعوا من جودة الخدمة والأداء”.

وشدد الكاظمي على ان “الإصلاح لا يأتي فقط من أعلى الهرم، بل في كثيرٍ من الأحيان حركة الإصلاح تنتقل من القاعدة إلى الطبقات العليا”.