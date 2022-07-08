نيجيرفان بارزاني في تهنئته بعيد الأضحى: فرصة لتوحيد الصفوف والمصالحة

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة، مسلمي كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العيد فرصة لتوحيد الصفوف والمصالحة.

وقال رئيس الإقليم في تهنئته: «بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بتهانيّ الحارة لمسلمي كوردستان والعراق والعالم كافة، وخاصة عوائل الشهداء والبيشمركة الأبطال الشامخين، وأتمنى للجميع عيداً وعطلة آمنين هادئين وأن يجلب العيد السعادة والأمان معه».

وأضاف «لنتخذ من الرسالة والمعاني الإنسانية الجميلة للعيد المتمثلة في إبراء الذمم والتسامح والعفو، فرصة لتوحيد الصفوف وتحقيق الوئام وقبول الآخر، وفتح صفحة جديدة للمصالحة والتصالح واتخاذ الخطوات معاً باتجاه مستقبل أفضل».

وأردف نيجيرفان بارزاني قائلاً: «لنتخذ من هذه المناسبة، في العراق وإقليم كوردستان، بداية جديدة للتعاون والشراكة بين جميع قوى وأطراف ومكونات البلد، من أجل حل المشاكل واجتياز المصاعب وحفظ الأمان والاستقرار وبلوغ بر الأمان والاطمئنان.. عيد مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير».