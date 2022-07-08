بلاسخارت: النزاعات في العراق طال أمدها وعلى الطبقة السياسية تقديم التضحيات

دعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس-بلاسخارت، الطبقة السياسية الى “حل خلافاتهم وتقديم التضحيات”.

وقالت بلاسخارت في بيان:”يحل عيد الأضحى، وهو عيد التضحية لدى المسلمين، هذا العام في مرحلة حساسة يمر بها العراق”.

وأضافت “وفقاً للتقاليد، فالعيد هو وقت للعطاء والعفو، وللتعبير عن التعاطف والاحتفال. وتكتسب هذه الفضائل مزيداً من الأهمية هذا العام أكثر من أي وقت مضى، حيث تجتاح البلد نزاعات سياسية طال أمدها وعواصف ترابية متزايدة وموجة جديدة من جائحة فيروس كورونا وتوترات عالمية تترك أثرها على الحياة اليومية للعراقيين، بما في ذلك أمنهم الغذائي”.

وتابت بلاسخارت “يتيح عيد الأضحى للناس فرصة لأن يلتم شملهم ويفتحوا قلوبهم ويسعوا لمعالجة خلافاتهم. وبهذه الروح، أنا واثقة أن الناس بإمكانهم التغلب على التحديات التي تواجههم، وآمل أن تقدم الطبقة السياسية التضحيات الضرورية لمصلحة مجتمعهم وبلدهم، ليتسنى للعراقيين كافة أن يتطلعوا، متحدين، إلى مستقبل أكثر إشراقاً”.