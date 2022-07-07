اوميد خوشناو: استكمال وتنفيذ 162 مشروعاً خدميا بالعاصمة أربيل

اكد محافظ العاصمة أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الخميس، انه تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فقد تم تخصيص أكثر من 90 مليار دينار في اطار ميزانية التنمية لتنفيذ واستكمال 162 مشروعا خدميا خلال العام الحالي في العاصمة أربيل.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “تم تنفيذ 130 مشروعاً خدمياً في العاصمة أربيل خلال العام الماضي بكلفة مالية وصلت الى 28 مليار دينار” مشيرا الى انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فقد تم تخصيص 91 مليار و277 مليون دينار، لتنفيذ 162 مشروعاً خدمياً سيوزع على الاقضية الثمانية للمحافظة مع مراعاة التوازن بينها “.

مبيناً “أن 128 من هذه المشاريع ستكون مشاريع جديدة، والقسم المتبقي هو استكمال المشاريع المتوقفة لسنة 2021 والسنوات الماضية ومجموعها 34 مشروعا”.

واضاف محافظ أربيل “إن المشاريع تشمل مختلف القطاعات منها تعبيد الطرق ومد خطوط المجاري والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن”.