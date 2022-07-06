حكومة إقليم كوردستان تعلن عطلة عيد الأضحى

أعلنت حكومة إقليم كوردستان عطلة عيد الأضحى، وستبدأ يوم السبت (9 تموز 2022) وتنتهي يوم الخميس (14 حزيران 2022).

وتشمل العطلة جميع مؤسسات الحكومة في إقليم كوردستان، باستثناء امتحانات الصف الثاني عشر والتي ستجري وفق الجدول المقرر.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان يوم (29 حزيران 2022)، قد أعلنت أن يوم 8 تموز هو يوم الوقوف بعرفة وأن يوم 9 تموز هو أول أيام عيد الأضحى.

وبخصوص الامتحانات العامة للمرحلة 12 الإعدادية، أشارت حكومة إقليم كوردستان إلى أن الامتحانات ستستمر حسب الجدول المعلن ولن يطرأ على الجدول أي تغيير.

وحسب الجدول المعلن من جانب وزارة التربية في إقليم كوردستان، سيجرى في يوم (14 تموز 2022) امتحان مادة الكيمياء للفرع العلمي للدراسة الإعدادية وامتحان مادة الاقتصاد للفرع الأدبي.

وأشار الجدول إلى أنه في حال وافق أي يوم من أيام الامتحان عطلة رسمية سيجرى الامتحان حسب الجدول بدون الالتفات إلى العطلة.

وأدناه نص بيان حكومة إقليم كوردستان بشأن عطلة عيد الأضحى:

“بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قررت حكومة إقليم كوردستان إعلان عطلة رسمية في جميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان من يوم السبت، 9 تموز، إلى يوم الخميس (14 تموز 2022)، مع العلم أن امتحانات المرحلة 12 الإعدادية غير مشمولة بالعطلة وستجرى حسب الجدول المقرر للامتحانات.”