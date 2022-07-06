مسرور بارزاني: مرتكب جريمة قتل الأستاذين الأكاديميين سينال جزاءه وفق القانون

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، عائلتي الشهيدين الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان اللذين اُستشهدا نتيجة عمل إجرامي الأسبوع الماضي.

وجدد رئيس الحكومة تعازيه ومواساته لعائلتي المرحومين، كذلك أكد مجدداً أن الفعل الذي أدّى إلى استشهاد هذين الأستاذين الفاضلين يمثل جريمة كبرى وخسارة فادحة لأهالي كوردستان وحكومة إقليم كوردستان، لا سيما وأنهما قدّما العطاء الكثير لشعبهما وبلدهما. وطمأن رئيس الحكومة من أن مرتكب الجريمة سينال جزاءه العادل وفق القانون.

كذلك شدد رئيس الحكومة على دعم المحاكم ومساندتها، حتى لا يحصل أي تراخٍ أو إهمال في معاقبة المجرمين.

هذا وأعربت عائلتا المرحومين عن خالص شكرهما وامتنانهما لرئيس الحكومة على تعاطفه وتضامنه.